Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ant Anstead: Born Mechanic

Thunderbird: Zu schön, um wahr zu sein

DMAXFolge vom 11.08.2025
Thunderbird: Zu schön, um wahr zu sein

Thunderbird: Zu schön, um wahr zu seinJetzt kostenlos streamen

Ant Anstead: Born Mechanic

Folge vom 11.08.2025: Thunderbird: Zu schön, um wahr zu sein

44 Min.Folge vom 11.08.2025

Ein Ami-Schlitten, Baujahr 1964: Ant Anstead will einen Ford Thunderbird herrichten. Zu diesem Zweck hat der Mechaniker in den USA Ersatzteile eingekauft. Technisch steht der Wagen gut da. Die größten Baustellen sind ein verrosteter Kofferraum und ein fehlendes Vinyl-Dach. Und das Chrom muss natürlich glänzen. In der Werkstatt ist nicht nur Fingerfertigkeit, sondern auch solides Kopfrechnen gefragt. Denn nur wenn sich die Ausgaben in Grenzen halten, kann Ant mit dem „Donnervogel“ Profit einfahren. Läuft bei der Versteigerung in Warwickshire alles nach Plan?

Alle verfügbaren Folgen