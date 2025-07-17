Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Ein Mann für gewisse Stunden

SAT.1Staffel 1Folge 13
Ein Mann für gewisse Stunden

Ein Mann für gewisse StundenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 13: Ein Mann für gewisse Stunden

46 Min.Ab 12

Aus Geldnot gerät Dominik Böhmert an einen pikanten Nebenjob: Während seine Frau Pia nichtsahnend das Baby hütet, beglückt er reiche Damen als Callboy. Als seine beste Kundin Jessica Siebenich bald schon mehr von ihm will als nur käufliche Liebe, kann er sie zunächst noch zurückweisen. Doch dann freunden sich die beiden Frauen miteinander an ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen