Anwälte im Einsatz
Folge 12: Eingenistet
45 Min.Ab 12
Helga Wölkner ist mit den Nerven am Ende. Die Mieterinnen ihrer Einliegerwohnung zahlen seit Monaten keine Miete, doch trotz finanzieller Schwierigkeiten weigert sich Ehemann Georg, den attraktiven Frauen zu kündigen. Helga kämpft verzweifelt dafür, die Abzockerinnen loszuwerden und muss sich dafür nicht nur gegen ihren Mann behaupten.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1