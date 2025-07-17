Anwälte im Einsatz
Folge 18: Schrecken in der Dunkelkammer
45 Min.Ab 12
Fotolaborantin Katja entwickelt Bilder von halbnackten und gefesselten Frauen, die tot aussehen. Als sie auf einem dieser Fotos ihre 17-jährige Tochter entdeckt, schaltet sie Anwalt Claus Pinkerneil ein. Dieser ermittelt knallhart, ob Tamara in die Hände krimineller Perverser geraten ist.
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1