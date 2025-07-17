Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Atemlos

SAT.1Staffel 1Folge 4
Atemlos

Anwälte im Einsatz

Folge 4: Atemlos

46 Min.Ab 12

Familie Siebert erlebt den Schock ihres Lebens: Ihre 16-jährige Tochter Diana wurde angefahren und liegt seitdem im Koma. Die Polizei geht von einem tragischen Ereignis aus, doch Tanja sieht das anders. Sie gibt dem Unfallfahrer Schuld an dem Unglück. Sucht Tanja nach einem Schuldigen, weil sie ihren Schmerz nicht zulassen kann? Oder ist an ihrer Behauptung etwas Wahres dran?

SAT.1
