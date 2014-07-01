Anwälte im Einsatz
Folge 158: Auf der Flucht
45 Min.Folge vom 01.07.2014Ab 12
Rechtsanwältin Helga Nachtigall wird von der Polizei ins Krankenhaus gerufen. Dort liegt ein Mann, der nicht weiß, wer er ist. Die Juristin will ihm helfen, doch der Unbekannte flieht. Helga Nachtigall muss den Mann auf seiner irrsinnigen Flucht stoppen. Auch wenn er ein schreckliches Geheimnis hat ...
Anwälte im Einsatz
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1