Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Auf der Flucht

SAT.1Staffel 1Folge 158vom 01.07.2014
Auf der Flucht

Auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 158: Auf der Flucht

45 Min.Folge vom 01.07.2014Ab 12

Rechtsanwältin Helga Nachtigall wird von der Polizei ins Krankenhaus gerufen. Dort liegt ein Mann, der nicht weiß, wer er ist. Die Juristin will ihm helfen, doch der Unbekannte flieht. Helga Nachtigall muss den Mann auf seiner irrsinnigen Flucht stoppen. Auch wenn er ein schreckliches Geheimnis hat ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen