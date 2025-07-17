Anwälte im Einsatz
Folge 22: Wer bin ich?
45 Min.Ab 12
Zeit ihres Lebens hat die 38-jährige Karo immer wieder eine fehlende Verbindung zu ihren Eltern gespürt. Sie hatte nie eine Erklärung dafür, bis auf einmal Marta vor der Tür steht und behauptet, die echte Karo zu sein. Für Karo beginnt eine nervenaufreibende Reise in ihre Vergangenheit ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1