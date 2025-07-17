Zum Inhalt springenBarrierefrei
In den Fängen des Heilers

SAT.1Staffel 1Folge 23
45 Min.Ab 12

Indras Mutter sitzt mit schwerem Rheuma im Rollstuhl. Als der Heiler Malik sie behandelt, sind ihre Schmerzen wie weggeblasen. Indra glaubt nicht an ein Wunder und ruft Anwältin Ariane Paulus zu Hilfe. Wird die Juristin die Wahrheit aufdecken?

SAT.1
