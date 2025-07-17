Anwälte im Einsatz
Folge 61: Plötzlich Eltern
45 Min.Ab 12
Weil ihr Mann Johannes keine Kinder zeugen kann, überredet ihn Melanie zu einer Adoption. Dass ihre Wahl dabei ausgerechnet auf den 14-jährigen Straßenjungen Paul fällt, sorgt von Anfang an für Spannungen bei dem Paar. Doch Melanie schlägt alle Warnungen ihres Mannes gegenüber dem verhaltensauffälligen Teenager in den Wind. Ein böser Fehler, wie sich schon kurz nach der Adoption zeigen soll ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1