Anwälte im Einsatz

Schwarz auf weiß

SAT.1Staffel 1Folge 26vom 06.11.2013
Schwarz auf weiß

Anwälte im Einsatz

Folge 26: Schwarz auf weiß

46 Min.Folge vom 06.11.2013Ab 12

Die 33-jährige Anke Gebhard hat keine Ahnung, wer der Vater ihres Babies ist. Es hat - im Gegensatz zu ihr und ihrem Freund Björn - eine schwarze Hautfarbe. Vage erinnert sie sich an den Morgen nach einer wilden Party, als sie neben Ademola, einem Ghanaer, aufgewacht ist. Ob er der Vater des Kindes ist? Oder doch Björn? Kann Anwalt Florestan Goedings das Rätsel lösen?

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

