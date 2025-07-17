Anwälte im Einsatz
Folge 27: Der Junge im Bus
45 Min.Ab 12
Busfahrer Stefan traut seinen Augen kaum: Als er nach Feierabend seinen Linienbus überprüft, findet er auf der letzten Sitzbank einen schlafenden Jungen. Mit Hilfe einer Anwältin macht sich Stefan auf die Suche nach den Eltern des Fünfjährigen. Können sie das Geheimnis des Kindes aufdecken?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1