Anwälte im Einsatz
Folge 32: Was letzte Nacht geschah
45 Min.Ab 12
Skrupellose Fahrerflucht oder ein Komplott? Familie Waldmann wird verdächtigt, eine junge Frau angefahren und schwer verletzt am Straßenrand liegen gelassen zu haben. Aber niemand will das Auto gefahren haben. Doch Anwalt Niklas Dittberners Suche nach dem Täter bringt fatale Familiengeheimnisse ans Licht.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
