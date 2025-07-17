Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Drei Racheengel für Karly

SAT.1Staffel 1Folge 81
Drei Racheengel für Karly

Drei Racheengel für KarlyJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 81: Drei Racheengel für Karly

45 Min.Ab 12

Jennifer traut ihren Augen nicht, als sie ihren langjährigen Lebensgefährten Karl mit zwei fremden Frauen sieht. Mit Hilfe eines Detektivs findet sie heraus: Ihr Freund führt gleich zwei geheime Beziehungen - und alle beteiligten Frauen sind völlig ahnungslos. Jennifer plant ein Rache-Bündnis ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen