SAT.1 Staffel 1 Folge 34
Folge 34: Bräutigam gesucht

45 Min. Ab 12

Der glücklichste Tag ihres Lebens wird für Isabelle Groß zu einem Albtraum: Drei Tage vor der Hochzeit verschwindet ihr Verlobter spurlos. Zusammen mit einem Privatdetektiv macht sich die 29-Jährige auf die Suche nach ihrer großen Liebe und entdeckt, dass mehr hinter dem Verschwinden steckt, als es anfangs scheint.

