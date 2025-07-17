Anwälte im Einsatz
Folge 34: Bräutigam gesucht
45 Min.Ab 12
Der glücklichste Tag ihres Lebens wird für Isabelle Groß zu einem Albtraum: Drei Tage vor der Hochzeit verschwindet ihr Verlobter spurlos. Zusammen mit einem Privatdetektiv macht sich die 29-Jährige auf die Suche nach ihrer großen Liebe und entdeckt, dass mehr hinter dem Verschwinden steckt, als es anfangs scheint.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1