Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Filmriss

SAT.1Staffel 1Folge 35
Filmriss

FilmrissJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 35: Filmriss

45 Min.Ab 12

Ende eines Junggesellenabschieds: Maik Meincke wacht morgens auf und kann sich nicht mehr an die letzte Nacht erinnern - kompletter Filmriss! Zu seinem Entsetzen ist er auch noch mit Handschellen an eine wildfremde Blondine gekettet. Dabei soll er morgen heiraten ... Was ist bloß passiert?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen