Anwälte im Einsatz
Folge 36: Spielerfrau in Abseitsstellung
46 Min.Folge vom 20.11.2013Ab 12
Dem talentierten Dirk winkt eine große Karriere im Profifußball. Doch seine bodenständige Ehefrau Sandra fühlt sich im High-Society-Leben der Spielerfrauen nicht wohl. Sie befürchtet, dass Dirk und die anderen Spieler fremdgehen und vergisst dabei, dass die größte Gefahr ganz woanders lauert. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1