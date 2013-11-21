Anwälte im Einsatz
Folge 37: Gift aus der Tube
45 Min.Folge vom 21.11.2013Ab 12
Tim hat es ohnehin weder in der Schule noch zu Hause leicht. Als ihm vorgeworfen wird, eine Creme mit Säure versetzt zu haben und eine seiner Mitschülerinnen einen schlimmen Ausschlag erleidet, stellen sich alle gegen ihn. Anwalt Dittberner wird mehr als juristisch gefordert. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1