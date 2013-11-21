Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 37vom 21.11.2013
45 Min.Folge vom 21.11.2013Ab 12

Tim hat es ohnehin weder in der Schule noch zu Hause leicht. Als ihm vorgeworfen wird, eine Creme mit Säure versetzt zu haben und eine seiner Mitschülerinnen einen schlimmen Ausschlag erleidet, stellen sich alle gegen ihn. Anwalt Dittberner wird mehr als juristisch gefordert. Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

SAT.1
