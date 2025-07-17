Anwälte im Einsatz
Folge 38: Verliebt, verlobt, verhaftet
45 Min.Ab 12
Kai Hemmersbach wurde vor zwei Jahren von seinen Eltern aus dem Haus geworfen, weil er sich lieber prügelte, als in die Schule zu gehen. Seitdem haben sie nie wieder etwas von ihm gehört. Die schlimmsten Befürchtungen der Mutter bestätigen sich: Auf einem Fahndungsplakat glaubt Gabriele, in dem gesuchten Tankstellenräuber Kai zu erkennen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1