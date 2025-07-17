Anwälte im Einsatz
Folge 42: Wie die Zecken
45 Min.Ab 12
Völlig verändert kehrt Sabrinas Mann aus dem Urlaub zurück. Der biedere Bankangestellte spielt plötzlich den Partylöwen und will ein trinkfreudiges Paar bei ihnen wohnen lassen, das er im Urlaub kennen gelernt hat. Die beiden werden immer unverschämter, doch er weigert sich, sie rauszuwerfen. Kann Anwalt Forliano helfen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1