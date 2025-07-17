Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Wie die Zecken

SAT.1Staffel 1Folge 42
Wie die Zecken

Wie die ZeckenJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 42: Wie die Zecken

45 Min.Ab 12

Völlig verändert kehrt Sabrinas Mann aus dem Urlaub zurück. Der biedere Bankangestellte spielt plötzlich den Partylöwen und will ein trinkfreudiges Paar bei ihnen wohnen lassen, das er im Urlaub kennen gelernt hat. Die beiden werden immer unverschämter, doch er weigert sich, sie rauszuwerfen. Kann Anwalt Forliano helfen?

