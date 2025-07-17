Anwälte im Einsatz
Folge 44: Vom Erdboden verschluckt
45 Min.Ab 12
Viola kann es nicht fassen: Obwohl sie erst vor drei Monaten mit Moritz zusammengekommen ist, werden die beiden schon Eltern! Doch bereits am Tag nach dem Schwangerschaftstest fehlt von dem Vater des Kindes jede Spur. Auf der Suche nach ihm findet Viola heraus, dass sie nicht die einzige Frau in Berlin ist, die dem Phantom-Traumprinzen auf den Leim gegangen ist. Gemeinsam versuchen die werdenden Mütter, den werdenden Vater zu finden.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1