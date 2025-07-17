Anwälte im Einsatz
Folge 45: Was kostet die Welt
46 Min.Ab 12
Als Svens Ehefrau bei der Geburt der gemeinsamen Tochter in Lebensgefahr schwebt, erleidet er einen Schock und verliert im wahrsten Sinne des Wortes den Verstand. In seinem Wahn beginnt er das hart verdiente Geld der Familie für unnötige Luxusartikel auszugeben. Die entsetzte Hausfrau schaltet einen Anwalt ein, um zu verhindern, dass Sven die Familie komplett verschuldet. Kann Bernd Römer Sven zur Vernunft bringen und die Gläubiger besänftigen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1