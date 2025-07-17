Anwälte im Einsatz
Folge 47: Traute Dreisamkeit
46 Min.Ab 12
Vera kann es nicht fassen! Erst holt ihr Mann seine angebliche Cousine Zuha mitsamt Tochter in ihre Wohnung, und dann entpuppt sich diese noch als seine Zweitfrau! Als ihr Partner dann auch noch die Konten der Bistrobesitzerin leerräumt, beginnt sie endlich zu kämpfen und bekommt Schützenhilfe von völlig unerwarteter Seite ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1