Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Traute Dreisamkeit

SAT.1Staffel 1Folge 47
Traute Dreisamkeit

Traute DreisamkeitJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 47: Traute Dreisamkeit

46 Min.Ab 12

Vera kann es nicht fassen! Erst holt ihr Mann seine angebliche Cousine Zuha mitsamt Tochter in ihre Wohnung, und dann entpuppt sich diese noch als seine Zweitfrau! Als ihr Partner dann auch noch die Konten der Bistrobesitzerin leerräumt, beginnt sie endlich zu kämpfen und bekommt Schützenhilfe von völlig unerwarteter Seite ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen