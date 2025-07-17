Anwälte im Einsatz
Folge 75: Du sollst stehlen
45 Min.Ab 12
Steffi fällt aus allen Wolken, als ihre Töchter Samira und Luna mehrfach beim Klauen erwischt werden. Doch die Mädchen schweigen eisern zu den Gründen. Steffi vermutet, dass ihre Kinder von jemandem zum Stehlen gezwungen werden. Als sie mit Hilfe von Rechtsanwältin Helga Nachtigall den Mädchen hinterherspioniert, folgt der Schock: Steffi kennt den obdachlosen Empfänger des Diebesguts!
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1