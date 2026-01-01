Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Die Sexwandlerin

SAT.1Staffel 1Folge 51
Die Sexwandlerin

Die SexwandlerinJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 51: Die Sexwandlerin

45 Min.Ab 12

Die 35-Jährige Sonja Bergmann steht am Rande der Verzweiflung. Sie ist schwanger, doch ihr Mann ist sterilisiert und kann unmöglich der Vater des Babys sein. Als Jens daraufhin die Scheidung einreicht, versucht Sonja mit Hilfe des Anwalts Bernd Römer Antworten zu finden. Sie ist sich sicher, dass sie ihrem Mann nie fremdgegangen ist ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 3 Staffeln und Folgen