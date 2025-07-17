Anwälte im Einsatz
Folge 52: Sitte und Sünde
46 Min.Ab 12
Christina Haas hat sich vor kurzem als Tagesmutter selbstständig gemacht. Doch ihr Traumjob und damit ihre Existenz geraten schnell in Gefahr: Ihre Nachbarin Alina Angel entpuppt sich als Prostituierte. Für die 35-jährige Erzieherin ist klar - das Bordell muss weg aus ihrem Umfeld! Ein erbitterter Kleinkrieg beginnt ...
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1