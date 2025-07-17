Anwälte im Einsatz
Folge 58: Fahrt ins Verderben
45 Min.Ab 12
Clara hat sich vor kurzem von dem unzuverlässigen Vater ihrer Tochter Mia getrennt. Seitdem gibt es ständig Streit um die ausstehenden Unterhaltszahlungen. Während einer gemeinsamen Autofahrt spitzt sich die Lage zu. Ben gibt wütend Gas, hält auf eine Uferböschung zu und verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. Clara kann nicht rechtzeitig aus dem Auto gerettet werden ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1