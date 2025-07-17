Anwälte im Einsatz
Folge 19: Ladykiller
45 Min.Ab 12
Rache ist das einzige, woran Mia denken kann, als sie wegen eines skrupellosen Heiratsschwindlers den Schönheitssalon schließen muss, den sie mit ihrer Freundin zusammen betreibt. Sie stellt dem unbekannten Schönling eine Falle, doch dann verliebt sie sich gegen ihren Willen in ihn ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1