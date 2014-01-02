Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Ein unmoralisches Angebot

SAT.1Staffel 1Folge 62vom 02.01.2014
Ein unmoralisches Angebot

Ein unmoralisches AngebotJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 62: Ein unmoralisches Angebot

46 Min.Folge vom 02.01.2014Ab 12

Die vermögende Kati Kienle hat alles, was man für Geld kaufen kann. Doch als sie Hartz-IV-Empfänger Axel Sieveking kennenlernt, will sie nur noch eins - den armen, aber attraktiven Vollblutmann für sich gewinnen. Dafür fädelt sie eine geschickte Intrige ein und schreckt noch nicht einmal davor zurück, dessen Familie zu zerstören und ihre eigene Ehe aufs Spiel zu setzen ... Bildrechte: SAT.1/iStockphoto.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 5 Staffeln und Folgen