Anwälte im Einsatz
Folge 9: Versprochen - gebrochen
45 Min.Ab 12
Die gutgläubige Hanna ist von der Liebe geblendet. Fitnesstrainer Tino hat ihr die Ehe versprochen, obwohl er längst verheiratet ist. Damit nicht genug, er hat sie auch um sehr viel Geld erleichtert. Verzweifelt versucht Hannas Schwester, der hoffnungslosen Romantikerin die Augen zu öffnen. Kommt die Einsicht zu spät oder kann Anwalt Hellbach helfen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1