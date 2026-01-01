Anwälte im Einsatz
Folge 72: Einmal Hölle und zurück
45 Min.Ab 12
Paula ist geschockt, als ihr verschollener Ehemann Rico nach fünf Jahren Abwesenheit plötzlich wieder bei ihr vor der Tür steht. Er behauptet, entführt worden zu sein. Doch Paula weiß nicht, ob sie ihm glauben kann. Anwalt Goedings hilft: Wurde Rico tatsächlich jahrelang in einem Kellerloch eingesperrt? Oder gibt es einen anderen Grund für sein plötzliches Verschwinden?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
Copyrights:© SAT.1