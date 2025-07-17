Anwälte im Einsatz
Folge 80: 180 Grad
45 Min.Ab 12
Konrad Söring kennen alle nur als skrupellosen Immobilienhai, der über Leichen geht. Von heute auf morgen dreht sich Konrads Verhalten jedoch um 180 Grad: Aus dem früheren Ekel wird mit einem Mal der sozialste Geschäftsmann Berlins. Alle halten Konrad für verrückt. Doch sein Anwalt Niklas Dittberner kommt hinter die wahre Ursache seiner Wandlung ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1