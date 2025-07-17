Anwälte im Einsatz
Folge 81: Drei Racheengel für Karly
45 Min.Ab 12
Jennifer traut ihren Augen nicht, als sie ihren langjährigen Lebensgefährten Karl mit zwei fremden Frauen sieht. Mit Hilfe eines Detektivs findet sie heraus: Ihr Freund führt gleich zwei geheime Beziehungen - und alle beteiligten Frauen sind völlig ahnungslos. Jennifer plant ein Rache-Bündnis ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1