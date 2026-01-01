Anwälte im Einsatz
Folge 83: Konkurrent mit Sex Appeal
45 Min.Ab 12
Als Larissas Onkel ihr die Leitung seines Unternehmens anbietet, ist die 24-Jährige froh, denn sie benötigt dringend Geld. Doch dann eröffnet ihr Onkel, dass sie mit Geschäftsführer Dennis um die Leitung kämpfen muss - wer von beiden in drei Monaten den größeren Umsatz macht, erbt die Firma. Rechtsanwältin Brygida Braun hilft Larissa, sich gegen Dennis durchzusetzen, denn der kämpft mit unfairen Mitteln ...
Anwälte im Einsatz
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
12
