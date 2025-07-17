Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 84
45 Min.Ab 12

Charlotte will sich von ihrem Schmarotzer-Ehemann Vincent trennen, doch der sieht gar nicht ein, sein bequemes Leben aufzugeben. Als die Selbstständige Anwalt Bernd Römer einschaltet, macht Vincent seiner Frau das Leben zur Hölle und treibt ein böses Spiel mit ihr ...

Anwälte im Einsatz
SAT.1
