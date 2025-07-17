Anwälte im Einsatz
Folge 86: Braut wider Willen
45 Min.Ab 12
"Ich bin verheiratet?!" - Jana Liebig kann es nicht fassen! Sie will in drei Wochen ihren Verlobten heiraten und muss nun erfahren, dass sie völlig betrunken einen wildfremden Mann auf Costa Rica geheiratet haben soll. Jetzt heißt es für die 29-Jährige, ihren ungewollten Bräutigam zu finden und die Ehe so schnell wie möglich aufheben lassen! Doch zu Janas Leidwesen will sich Arne gar nicht trennen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Anwälte im Einsatz
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1