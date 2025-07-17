Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1
Staffel 1
Folge 86
Folge 86: Braut wider Willen

45 Min.
Ab 12

"Ich bin verheiratet?!" - Jana Liebig kann es nicht fassen! Sie will in drei Wochen ihren Verlobten heiraten und muss nun erfahren, dass sie völlig betrunken einen wildfremden Mann auf Costa Rica geheiratet haben soll. Jetzt heißt es für die 29-Jährige, ihren ungewollten Bräutigam zu finden und die Ehe so schnell wie möglich aufheben lassen! Doch zu Janas Leidwesen will sich Arne gar nicht trennen.

