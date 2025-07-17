Anwälte im Einsatz
Folge 24: Andere Länder andere Sitten
45 Min.Ab 12
Als die Wagners den ukrainischen Gastschüler Igor bei sich aufnehmen, beginnt für sie ein Trip durch die Hölle. Der Junge verhält sich nicht nur egoistisch, er treibt auch einen Keil zwischen die Familie. Doch das war erst der Anfang ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1