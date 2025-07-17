Anwälte im Einsatz
Folge 93: Er gehört zu mir
46 Min.Ab 12
Endlich hat Lisa den Mann ihrer Träume gefunden. Doch sie hat die Rechnung ohne dessen Ex-Frau Carmen gemacht. Im Kampf um ihren verlorenen Ehemann Matthias lässt sie keine Gelegenheit aus, um Lisa auszustechen und schreckt auch vor Rufmord nicht zurück. Kann Anwältin Sylvia Beutler-Krowas das Ruder rumreissen?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1