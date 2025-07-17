Mutter kämpft gegen die EhehölleJetzt kostenlos streamen
Anwälte im Einsatz
Folge 95: Mutter kämpft gegen die Ehehölle
45 Min.Ab 12
Rebeccas Ehe mit Alexander ist schon lange nicht mehr glücklich. Im Gegenteil, sie wird immer mehr zur Qual. Aus dem einstigen Rosenkavalier ist ein cholerischer Brutalo geworden. Vor lauter Angst schafft die 37-jährige Mutter es jedoch nicht, ihn zu verlassen. Doch genau das wäre ihre einzige Chance ...
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1