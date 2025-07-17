Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rebeccas Ehe mit Alexander ist schon lange nicht mehr glücklich. Im Gegenteil, sie wird immer mehr zur Qual. Aus dem einstigen Rosenkavalier ist ein cholerischer Brutalo geworden. Vor lauter Angst schafft die 37-jährige Mutter es jedoch nicht, ihn zu verlassen. Doch genau das wäre ihre einzige Chance ...

