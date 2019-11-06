Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 30vom 06.11.2019
46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Familie Klaasen kann es nicht fassen! Eigentlich soll ihr neues Eigenheim schon in zwei Wochen fertig sein, doch bis jetzt steht nur der Rohbau. So sind sie gezwungen, in ein Zelt vor dem unfertigen Bau zu ziehen und dann meldet die Baufirma auch noch Insolvenz an. Rechte: Sat.1

