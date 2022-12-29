Asphalt-Cowboys
Folge vom 29.12.2022: Die Trucker-WG
44 Min.
Christina Scheib ist oft im Nahverkehr unterwegs. Aber in dieser Folge soll die 37-Jährige in Schweden Gartenhäuser abliefern. Zunächst geht es allerdings Richtung Süden, denn die Ware wird in Österreich aufgeladen. Stefan Zellweger sichert unterdessen in Kanada auf seinem Tieflader einen tonnenschweren Kettenbagger. Der „Asphalt Cowboy“ transportiert Baumaschinen kreuz und quer durch Nordamerika. Und Cindy Faber steuert in Hamburg eine Baustelle an. Die Trucker-Lady ist sehr tierlieb und nennt neben ihrem Welpen „Tommy“ auch Pferde und Rinder ihr eigen.
