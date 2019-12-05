Zum Inhalt springenBarrierefrei
Asphalt-Cowboys

Folge vom 05.12.2019
Folge vom 05.12.2019: Geld oder Leben

44 Min. Ab 12

Marc Panzer bricht mit seinem Scania Richtung Süddeutschland auf. Aber kurz nach dem Start wird der Ratinger „Asphalt-Cowboy“ durch eine Polizeikontrolle aufgehalten, die sich wegen eines alten Tachos enorm in die Länge zieht. Andreas Schubert zählt unterdessen im Stau auf der Autobahn die Lkws, die trotz des geltenden Überholverbots an ihm vorbei ziehen. Und Auswanderer David Duitser muss in Afrika eine schwere Entscheidung treffen. Denn auf der Tour nach Swasiland bekäme es der Trucker unterwegs mit Straßenblockaden und Molotow-Cocktails zu tun.

