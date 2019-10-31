Folge vom 31.10.2019
Keine Leberwurst in IsraelJetzt kostenlos streamen
Asphalt-Cowboys
Folge vom 31.10.2019: Keine Leberwurst in Israel
45 Min.Folge vom 31.10.2019Ab 12
Kühler statt Kipper: Christina Scheib startet eine Fernverkehrstour nach Italien. Die Trucker-Lady vom Tegernsee soll in Venetien Druckerfarbe abliefern. Daniel Schewe erwartet unterdessen das Abenteuer seines Lebens. Der „Asphalt-Cowboy“ transportiert Bauzäune nach Israel. Aber das Mautgerät wurde nicht ausreichend aufgeladen. Deshalb wird Daniel kurz vor der slowakischen Grenze vom Zoll aufgehalten. Und Ronny Vötsch darf sich in den österreichischen Bergen nicht den kleinsten Fahrfehler erlauben, denn der Abgrund ist nur einen halben Meter entfernt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.