Folge vom 12.12.2019
Der Kalahari-ExpressJetzt kostenlos streamen
Asphalt-Cowboys
Folge vom 12.12.2019: Der Kalahari-Express
45 Min.Folge vom 12.12.2019Ab 12
Auswanderer David Duitser transportiert in Namibia eine Fuhre Gras in den Norden des Landes. Dabei hat der gebürtige Badener mehrere Abladestellen anzufahren. Aber in der südafrikanischen Republik gibt es außerhalb der Städte keine Straßen- und Hausnummern. Deshalb trifft David seine Kunden an Tankstellen und Parkplätzen entlang der Straße. Olly Kammerloher lädt derweil im bayrischen Wörnitz Aggregate und Lichtmasten auf seinen Lkw. Und Joe Flege freut sich im Süden der USA auf schönes Wetter. Seine Tour führt von Kanada aus in den Bundesstaat Mississippi.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 5, Season 8: Warner Bros. Discovery, Inc.