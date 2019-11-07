Folge vom 07.11.2019
Der Sound für Deinen StauJetzt kostenlos streamen
Asphalt-Cowboys
Folge vom 07.11.2019: Der Sound für Deinen Stau
45 Min.Folge vom 07.11.2019Ab 12
Christina Scheib ist in Italien auf Parkplatzsuche. Aber auf dem Autohof sieht es diesbezüglich mau aus. Daniel Schewe kommt auf dem Weg nach Israel ebenfalls nur mühsam voran. Ein fast zweistündiger Stau vor Budapest macht den Zeitplan des „Asphalt-Cowboys“ zunichte. Bis es endlich weitergeht, hört Daniel seine Playlist rauf und runter. In Rumänien wird der Kraftfahrer anschließend von bulgarischen Kollegen auf einen Schluck Selbstgebrannten eingeladen. Und Tankfahrer Horst Tredt nimmt in dieser Folge die Oldtimer-Sammlung seines Chefs unter die Lupe.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.