Asphalt-Cowboys
Folge vom 21.11.2019: Hammer, Bumm!
44 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12
Thorsten Eckert soll im Auftrag der Forstverwaltung Schnittholz für Hochsitze im Wald verteilen. Danach darf der „King of the Rhön“ einen Freightliner überführen. Davon hat der Lkw-Fahrer schon lange geträumt. Markus Dissertori legt derweil auf dem Weg zur Abladestelle in der Nähe von Barcelona einen Zwischenstopp ein. Der Feinschmecker deckt sich in Spanien mit kulinarischen Spezialitäten ein. Und Daniel Schewe muss in Israel noch ausharren, bevor er am Zoll seinen Truck in Empfang nehmen kann. Die Wartezeit nutzt der „Asphalt-Cowboy“ für einem Ausflug nach Jerusalem.
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.