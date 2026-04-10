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Attack on Titan

Hinterhalt

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 18vom 10.04.2026
Hinterhalt

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Attack on Titan

Folge 18: Hinterhalt

23 Min.Folge vom 10.04.2026Ab 16

Mikasa und die anderen hinterfragen Erens Motive. Die Titanen kämpfen weiterhin gegeneinander und verwüsten die ganze Stadt. Plötzlich taucht der Tiertitan auf, um seinem Bruder zu helfen ...

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