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Attack on Titan

Großer und kleiner Bruder

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 19vom 17.04.2026
Großer und kleiner Bruder

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Attack on Titan

Folge 19: Großer und kleiner Bruder

23 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 16

Zeke und Eren versuchen, sich einen Weg zueinander zu bahnen. Der verzweifelte Colt wendet sich an den Tiertitan und bittet ihn darum, den Schrei nicht einzusetzen - denn sein jüngerer Bruder Falco ist mit der Rückenmarksflüssigkeit in Berührung gekommen

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