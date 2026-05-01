Von dir vor 2000 JahrenJetzt kostenlos streamen
Attack on Titan
Folge 21: Von dir vor 2000 Jahren
23 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 16
Zeke bittet die Urahnin Ymir darum, allen Angehörigen ihres Volkes, die Fähigkeit zur Fortpflanzung zu nehmen. Dadurch will er seinen Bruder aufhalten. Eren versucht, sich aus seinen Fesseln zu befreien, um Ymir zu stoppen ...
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Attack on Titan
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Abenteuer, Action, Fantasie
Produktion:JP, 2013
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 3-4: Crunchyroll & © Season 3: VizMediaSwitzerland & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Crunchyroll & © Season 3: Videorechte: Crunchyroll, Bildrechte: Hajime Isayama, Kodansha/"ATTACK ON TITAN" Production Committee. All Rights Reserved.