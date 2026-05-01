Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Attack on Titan

Von dir vor 2000 Jahren

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 21vom 01.05.2026
Von dir vor 2000 Jahren

Von dir vor 2000 JahrenJetzt kostenlos streamen

Attack on Titan

Folge 21: Von dir vor 2000 Jahren

23 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 16

Zeke bittet die Urahnin Ymir darum, allen Angehörigen ihres Volkes, die Fähigkeit zur Fortpflanzung zu nehmen. Dadurch will er seinen Bruder aufhalten. Eren versucht, sich aus seinen Fesseln zu befreien, um Ymir zu stoppen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Attack on Titan
ProSieben MAXX
Attack on Titan

Attack on Titan

Alle 1 Staffeln und Folgen