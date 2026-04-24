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Attack on Titan

Erinnerungen aus der Zukunft

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 20vom 24.04.2026
Erinnerungen aus der Zukunft

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Attack on Titan

Folge 20: Erinnerungen aus der Zukunft

24 Min.Folge vom 24.04.2026Ab 16

Zeke und Eren reisen gemeinsam durch die Erinnerungen ihres Vaters. Zeke will seinem kleinen Bruder dadurch zeigen, dass er einer Gehirnwäsche unterzogen wurde. Doch stattdessen erfährt er ein dunkles Geheimnis über Eren ...

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