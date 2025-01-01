Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 116: Ab in die Tonne
44 Min.Ab 12
Was soll man denken, wenn der Ehemann nackt und mit Schrammen übersäht am ganzen Körper in einem Altkleidercontainer feststeckt? War er geschlafwandelt, wollte er nur sein Lieblings-T-Shirt retten oder haben die Nachbarn ihre Finger im Spiel? - Nach einem gemeinsamen Campingausflug zwei junger Männer muss einer von ihnen mit gebrochenem Fuß in die Notaufnahme. - Beim Halt auf einem Rastplatz ist plötzlich der Großvater verschwunden. Fühlte er sich bei dem Familienausflug unwohl?
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1