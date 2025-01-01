Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

SAT.1Staffel 9Folge 116
Folge 116: Ab in die Tonne

44 Min.Ab 12

Was soll man denken, wenn der Ehemann nackt und mit Schrammen übersäht am ganzen Körper in einem Altkleidercontainer feststeckt? War er geschlafwandelt, wollte er nur sein Lieblings-T-Shirt retten oder haben die Nachbarn ihre Finger im Spiel? - Nach einem gemeinsamen Campingausflug zwei junger Männer muss einer von ihnen mit gebrochenem Fuß in die Notaufnahme. - Beim Halt auf einem Rastplatz ist plötzlich der Großvater verschwunden. Fühlte er sich bei dem Familienausflug unwohl?

SAT.1
